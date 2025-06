Auto, marchi Cina raddoppiano: modelli più venduti in Ue a maggio 2025

Nonostante i dazi introdotti dall’Unione europea, i brand di Pechino consolidano la loro presenza in Europa, spinti da una gamma ampia e competitiva che include modelli elettrici, ibridi plug-in e full hybrid. Il confronto con le aziende automobilistiche storiche è sempre più diretto e, come dimostrano i numeri, in diversi casi i marchi del Vecchio continente risultano battuti in volumi da aziende arrivate solo da pochi anni sul mercato continentale

Nonostante i dazi introdotti dall’Unione Europea contro le auto elettriche cinesi, i marchi orientali non frenano, anzi accelerano. A maggio 2025 le case automobilistiche cinesi hanno più che raddoppiato la loro quota di mercato in Europa, passando dal 2,9% di maggio 2024 al 5,9% attuale. Secondo i dati dell’istituto britannico Jato Dynamics, i brand cinesi hanno immatricolato 65.808 unità, registrando una crescita del +111% su base annua e confermandosi come i principali motori della crescita del mercato europeo delle auto nuove.

MG batte Fiat, Byd insidia Tesla Tra i protagonisti di questa avanzata c'è MG, il marchio più forte tra i cinesi, che ha immatricolato 29.400 veicoli a maggio, in crescita del +30% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi cinque mesi dell'anno ha raggiunto 133.400 unità, superando Fiat ferma a 125.300. Crescita ancora più impressionante per Byd, le cui immatricolazioni sono salite del +397% su base annua. Nonostante abbia mancato di pochissimo il sorpasso su Tesla – appena 40 unità di differenza – il marchio cinese aveva già battuto l'americana nel mese di aprile. Altri nomi emergenti sono Jaecoo, con 7.449 immatricolazioni, che ha superato Honda, e Omoda, che con 4.213 unità ha fatto meglio di Mitsubishi. Leapmotor, con 1.723 unità, ha sorpassato Lancia, che sconta un pesante crollo dell'80%. In controtendenza Lotus, anch'essa cinese ma con un'identità più europea: a maggio ha segnato un -48% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le performance dei marchi europei Tra i costruttori europei, Skoda si distingue come secondo brand per volumi di vendita nel mese, grazie a un trend positivo. Anche Dacia mostra una buona tenuta, mentre Cupra supera Seat nella classifica cumulata da inizio anno, con un aumento delle immatricolazioni del +30%. In calo, invece, alcuni marchi storici: Maserati registra un calo del -40%, mentre Abarth perde il -78%. I grandi gruppi chiudono comunque in attivo: il Gruppo Volkswagen segna un +3,3%, Renault un +4,6%, e BMW Group addirittura un +6,3%. La Renault Clio è stata l'auto più venduta a maggio con 21.163 unità, crescendo del +12%. Al secondo posto la Dacia Sandero, in calo del -10%, ma ancora prima per vendite da inizio anno. La Peugeot 208, che era in vetta ad aprile, scivola in quarta posizione. La Volkswagen Golf, storica regina del mercato, è solo quinta e in calo del -18%. Meglio fanno la Volkswagen Tiguan (+16%) e la Dacia Duster (+13%), rispettivamente settima e ottava.