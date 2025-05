Auto, boom noleggio: 28% delle immatricolazioni da car rental. I dati

Nel 2024, quasi un’auto su tre immatricolata in Italia è stata noleggiata: un dato che conferma il ruolo sempre più rilevante del settore, soprattutto per i contratti a lungo termine. In un mercato automobilistico in calo, questa formula continua a crescere e traina la diffusione di veicoli a basse emissioni

Complice la crisi del settore, i rincari e gli stipendi che restano bassi rispetto alla media degli altri Paesi, in Italia le vendite di auto nuove rallentano, l’elettrico stenta a decollare e le emissioni medie di CO₂ restano superiori ai livelli del 2015. In un contesto in cui le immatricolazioni totali calano, però, il noleggio continua a guadagnare terreno, arrivando a rappresentare il 28% delle nuove targhe nel nostro Paese. Il dato emerge dal 24° Rapporto ANIASA, l’associazione di Confindustria che rappresenta i servizi di mobilità, e mette in luce come il noleggio – a breve e lungo termine – stia diventando una componente strutturale del mercato automobilistico italiano.