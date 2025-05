Pirelli P Zero, come cambia la quinta generazione dello pneumatico

Lo pneumatico per eccellenza del marchio italiano si rinnova ancora, con una gamma estesa e migliorie per quel che riguarda prestazioni, sicurezza e sostenibilità

Gli ingegneri Pirelli hanno svolto test specifici utilizzando l’intelligenza artificiale e strumenti virtuali al fine di ridurre sensibilmente i tempi di progettazione con soluzioni innovative che hanno consentito di comprendere tutte le dinamiche di funzionamento dello pneumatico. Il P Zero è stato infatti da sempre un laboratorio di sviluppo, portando su strada innovazioni quali Elect, il primo pneumatico specifico per BEV e PHEV che aumenta anche l’autonomia e P Zero E, primo prodotto UHP con il 55% di materiali di origine naturale.

La nuova generazione

Il nuovo P Zero è caratterizzato da uno specifico disegno del battistrada, aggiornato nelle scanalature. Aumenta anche l’impronta a terra, migliorando la tenuta in curva. La nuova generazione poi si riconosce a prima vista, grazie alle marcature a contrasto sul fianco e alle nuove grafiche.

I punti di forza

A caratterizzare il nuovo P Zero sono sempre l’handling, ulteriormente migliorato sia su asfalto asciutto che su superfici bagnate e gli spazi di frenata ridotti, obiettivi perseguiti grazie ai test in pista e che abbiamo potuto riscontrare anche nella nostra giornata al volante a Monza. La gamma si estende da 18 a 23’’, con oltre 50 prodotti disponibili che si uniscono alla famiglia già esistenti.

Tradizione e innovazione

In 40 anni sono state realizzate oltre 3 mila versioni e oggi oltre il 50% delle vetture premium e di altissima gamma utilizzano proprio questo pneumatico: da Ferrari a Lamborghini, da Pagani a Porsche passando per McLaren. Sviluppato per migliorare ulteriormente i suoi già elevatissimi standard, abbinando prestazioni migliorate ad un comfort superiore, Pirelli P Zero rappresenta una famiglia di pneumatici d’avanguardia, simbolo di innovazione continua.