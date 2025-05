Auto usate, i modelli Euro 6 più venduti in Italia nel 2025

Al secondo posto in classifica, che tiene conto dei prezzi medi rilevati in rete, si piazza ancora un modello dell'azienda di Mirafiori: la Fiat 500X che da gennaio ad aprile 2025 ha "incassato" 14.688 passaggi di proprietà. Per l'auto prodotta nello stabilimento di Melfi, il prezzo usato si aggira sui 15mila euro