Papa Leone XIV in volo per Ankara: auguri ai giornalisti

A bordo del volo verso Ankara Papa Leone XIV ha fatto gli auguri ai giornalisti per il Giorno del Ringraziamento. “Grazie a tutti e a ciascuno di voi per il vostro servizio che offrite al Vaticano, alla Santa Sede, alla mia persona e a tutto il mondo", ha detto il Santo Padre.
Prossimi video
Incendio grattacieli di Hong Kong, i soccorritori al lavoro
Mondo
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: oltre 60 morti
Mondo
Timeline, gli aggiornamenti sui punti di pace Usa per la guerra in Ucraina
Mondo
Astronauta italiano verso la Luna, Urso: "Protagonisti nello Spazio"
Mondo
Macron: servizio militare volontario per difenderci
Mondo
Indonesia, decine di morti per ciclone tropicale in Sumatra
Mondo
Servizio militare Germania, dal 2026 visita di leva per tutti i 18enni
Mondo