Papa Leone XIV in volo per Ankara: auguri ai giornalisti

Mondo

A bordo del volo verso Ankara Papa Leone XIV ha fatto gli auguri ai giornalisti per il Giorno del Ringraziamento. “Grazie a tutti e a ciascuno di voi per il vostro servizio che offrite al Vaticano, alla Santa Sede, alla mia persona e a tutto il mondo", ha detto il Santo Padre.

