Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colombia, commemorazione vittime incidente bus scolastico

Mondo

Il 15 dicembre a Bello, nel dipartimento di Antioquia in Colombia, si è tenuta una cerimonia in memoria delle vittime di un grave incidente stradale. Un autobus con studenti in gita è precipitato in un’area rurale del nord della Colombia, causando 17 vittime e diversi feriti. Il mezzo era diretto a Medellín dopo un viaggio sulla costa caraibica. Alla commemorazione, cittadini e familiari hanno deposto fiori e acceso candele in segno di lutto e solidarietà.

Prossimi video

Usa, attaccate 3 navi di presunti narcotrafficanti: 8 morti

Mondo

Canada, allerta inondazioni nella British Columbia

Mondo

Stato di Washington, argine cede dopo piogge intense

Mondo

Colombia, commemorazione vittime incidente bus scolastico

Mondo

Kiev illumina il Natale tra guerra, sirene e blackout

Mondo

Copenaghen si accende per il Natale tra luci e mercatini

Mondo