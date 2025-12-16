Il 15 dicembre a Bello, nel dipartimento di Antioquia in Colombia, si è tenuta una cerimonia in memoria delle vittime di un grave incidente stradale. Un autobus con studenti in gita è precipitato in un’area rurale del nord della Colombia, causando 17 vittime e diversi feriti. Il mezzo era diretto a Medellín dopo un viaggio sulla costa caraibica. Alla commemorazione, cittadini e familiari hanno deposto fiori e acceso candele in segno di lutto e solidarietà.
Prossimi video
Usa, attaccate 3 navi di presunti narcotrafficanti: 8 morti
Mondo
Canada, allerta inondazioni nella British Columbia
Mondo
Stato di Washington, argine cede dopo piogge intense
Mondo
Colombia, commemorazione vittime incidente bus scolastico
Mondo
Kiev illumina il Natale tra guerra, sirene e blackout
Mondo
Copenaghen si accende per il Natale tra luci e mercatini
Mondo
Timeline, il viaggio di Zelensky a Berlino con i leader europei
Mondo