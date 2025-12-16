Colombia, commemorazione vittime incidente bus scolastico

Il 15 dicembre a Bello, nel dipartimento di Antioquia in Colombia, si è tenuta una cerimonia in memoria delle vittime di un grave incidente stradale. Un autobus con studenti in gita è precipitato in un’area rurale del nord della Colombia, causando 17 vittime e diversi feriti. Il mezzo era diretto a Medellín dopo un viaggio sulla costa caraibica. Alla commemorazione, cittadini e familiari hanno deposto fiori e acceso candele in segno di lutto e solidarietà.