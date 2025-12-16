Canada, allerta inondazioni nella British Columbia

Alcune aree della British Columbia, in Canada, sono a rischio elevato di inondazioni per piogge intense e scioglimento della neve. Le autorità canadesi hanno diramato avvisi meteo di livello arancione nella Fraser Valley e nella Skagit Valley. Ad Abbotsford si sono registrati campi allagati, strade parzialmente sommerse e chiusure al traffico. Le evacuazioni sono state in parte revocate, ma diverse proprietà restano sotto allerta per il rischio idrogeologico.