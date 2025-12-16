Alcune aree della British Columbia, in Canada, sono a rischio elevato di inondazioni per piogge intense e scioglimento della neve. Le autorità canadesi hanno diramato avvisi meteo di livello arancione nella Fraser Valley e nella Skagit Valley. Ad Abbotsford si sono registrati campi allagati, strade parzialmente sommerse e chiusure al traffico. Le evacuazioni sono state in parte revocate, ma diverse proprietà restano sotto allerta per il rischio idrogeologico.
Prossimi video
Usa, attaccate 3 navi di presunti narcotrafficanti: 8 morti
Mondo
Canada, allerta inondazioni nella British Columbia
Mondo
Stato di Washington, argine cede dopo piogge intense
Mondo
Colombia, commemorazione vittime incidente bus scolastico
Mondo
Kiev illumina il Natale tra guerra, sirene e blackout
Mondo
Copenaghen si accende per il Natale tra luci e mercatini
Mondo
Timeline, il viaggio di Zelensky a Berlino con i leader europei
Mondo