Stato di Washington, argine cede dopo piogge intense

Nello Stato di Washington, negli Stati Uniti, la rottura di un argine ha fatto scattare evacuazioni e allerta per inondazioni improvvise. L’episodio è avvenuto a Tukwila, lungo il fiume Green, dopo giorni di piogge intense. Le autorità stanno effettuando riparazioni d’emergenza e monitorano la situazione ora per ora. Squadre specializzate e la Guardia Nazionale sono state mobilitate per assistere la popolazione colpita.
