Usa, attaccate 3 navi di presunti narcotrafficanti: 8 morti

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha effettuato una serie di attacchi contro tre imbarcazioni in acque internazionali provocando la morte di otto persone. "L'intelligence ha confermato che le imbarcazioni stavano transitando lungo rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed erano coinvolte in attività di narcotraffico", ha dichiarato l'esercito su X.
