Kiev illumina il Natale tra guerra, sirene e blackout

Mondo

A Kiev le luci di Natale brillano nonostante quasi quattro anni di invasione su larga scala. Piazze e vetrine vengono decorate di giorno con ghirlande e alberi addobbati. Di notte, però, le sirene antiaeree interrompono l’atmosfera festiva e spingono la popolazione a cercare rifugio. Le installazioni luminose resistono anche ai blackout causati dagli attacchi russi alla rete energetica, con razionamenti e generatori a supporto di negozi e attività.

