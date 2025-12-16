Offerte Sky
Copenaghen si accende per il Natale tra luci e mercatini

Copenaghen entra nel clima natalizio con illuminazioni festive nei luoghi simbolo della città. Lungo Nyhavn, tra le case colorate sul canale, residenti e turisti passeggiano tra luci e bancarelle con bevande calde e dolci tipici. Anche l’Hotel d’Angleterre ha acceso la tradizionale decorazione luminosa sulla facciata, attirando curiosi e visitatori. Il parco Tivoli si è trasformato in un villaggio invernale con alberi di Natale, installazioni luminose e mercatini.

