Gran Canaria, presentato Presepe di Sabbia a Las Canteras

Mondo

A Las Canteras, sull’isola di Gran Canaria, è stato presentato il Presepe di Sabbia per il suo 20° anniversario. L’opera, scolpita da dieci artisti internazionali, è organizzata da una famiglia locale dal 2006. Nonostante il maltempo, l’evento attira ogni anno circa 260 mila visitatori in 40 giorni, diventando il terzo “museo” più visitato di Spagna a dicembre

