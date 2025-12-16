Offerte Sky
Repubblica Democratica Congo, proteste per ribelli M23

Mondo

A Uvira, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, decine di manifestanti hanno protestato a sostegno dei ribelli M23, gruppo armato che controlla parte della regione. La mobilitazione, organizzata da attivisti locali, ha definito l’M23 “liberatore” dalla presenza statale e ha contestato il presidente Félix Tshisekedi, respingendo le richieste internazionali di ritiro dei combattenti dalla città

