Repubblica Democratica Congo, proteste per ribelli M23

A Uvira, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, decine di manifestanti hanno protestato a sostegno dei ribelli M23, gruppo armato che controlla parte della regione. La mobilitazione, organizzata da attivisti locali, ha definito l’M23 “liberatore” dalla presenza statale e ha contestato il presidente Félix Tshisekedi, respingendo le richieste internazionali di ritiro dei combattenti dalla città
