Ucraina, attacco con drone russo a Zaporizhzhia: feriti

Mondo

L’attacco è avvenuto all’alba a Zaporizhzhia, quando un drone russo ha colpito un edificio residenziale. Tre civili sono rimasti feriti. Tra loro non risultano bambini, ma diverse famiglie sono state evacuate

