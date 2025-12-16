Ucraina, attacco con drone russo a Zaporizhzhia: feriti

L’attacco è avvenuto all’alba a Zaporizhzhia, quando un drone russo ha colpito un edificio residenziale. Tre civili sono rimasti feriti. Tra loro non risultano bambini, ma diverse famiglie sono state evacuate
