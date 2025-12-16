A Gerusalemme, al Muro Occidentale, Benjamin Netanyahu ha partecipato all’accensione della menorah per la festività ebraica di Hanukkah. Con lui l’ambasciatore statunitense Mike Huckabee, la moglie Sara e leader religiosi. La cerimonia si è svolta tra preghiere e canti tradizionali
Prossimi video
Gran Canaria, presentato Presepe di Sabbia a Las Canteras
Mondo
Repubblica Democratica Congo, proteste per ribelli M23
Mondo
Israele, Netanyahu ad accensione Menorah a Gerusalemme
Mondo
Bondy Beach, attentato ispirato dall'Isis
Mondo
Usa, attaccate 3 navi di presunti narcotrafficanti: 8 morti
Mondo
Canada, allerta inondazioni nella British Columbia
Mondo
Stato di Washington, argine cede dopo piogge intense
Mondo