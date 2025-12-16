Offerte Sky
Israele, Netanyahu ad accensione Menorah a Gerusalemme

Mondo

A Gerusalemme, al Muro Occidentale, Benjamin Netanyahu ha partecipato all’accensione della menorah per la festività ebraica di Hanukkah. Con lui l’ambasciatore statunitense Mike Huckabee, la moglie Sara e leader religiosi. La cerimonia si è svolta tra preghiere e canti tradizionali

