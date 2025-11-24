Meloni in Angola per vertice Ue-Unione Africana

La presidente Meloni ha preso parte al vertice Unione europea-Unione africana svolto a Luanda, in Angola. Nel corso della riunione i leader europei hanno anche discusso del piano di pace per la guerra in Ucraina.
