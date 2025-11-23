Corea del Sud, domato incendio boschivo a Yangyang

Il 23 novembre le autorità sudcoreane hanno dichiarato contenuto l’incendio boschivo scoppiato a Yangyang, nella provincia di Gangwon. Le fiamme erano divampate la sera del 22 novembre, costringendo all’evacuazione centinaia di residenti e all’attivazione dell’allerta forestale di livello 1. Nella notte sono stati impiegati 326 operatori e, all’alba, 26 elicotteri per completare le operazioni di spegnimento. L’incendio ha bruciato circa 22,5 ettari senza raggiungere le abitazioni. Le cause sono in fase in accertamento.