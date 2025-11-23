Il 23 novembre le autorità sudcoreane hanno dichiarato contenuto l’incendio boschivo scoppiato a Yangyang, nella provincia di Gangwon. Le fiamme erano divampate la sera del 22 novembre, costringendo all’evacuazione centinaia di residenti e all’attivazione dell’allerta forestale di livello 1. Nella notte sono stati impiegati 326 operatori e, all’alba, 26 elicotteri per completare le operazioni di spegnimento. L’incendio ha bruciato circa 22,5 ettari senza raggiungere le abitazioni. Le cause sono in fase in accertamento.
Prossimi video
Washington, protesta contro il presidente Trump
Mondo
Venezuela, stampa Usa: pronta nuova fase operazione nel Paese
Mondo
Corea del Sud, domato incendio boschivo a Yangyang
Mondo
Australia, in migliaia senza elettricità dopo ciclone Fina
Mondo
Hawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con nuove colate
Mondo
Paesi Bassi, voli fermi a Eindhoven a causa dei droni
Mondo
Guerra in Ucraina, al G20 in Sudafrica, colloqui su piano di pace
Mondo