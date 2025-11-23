Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Corea del Sud, domato incendio boschivo a Yangyang

Mondo

Il 23 novembre le autorità sudcoreane hanno dichiarato contenuto l’incendio boschivo scoppiato a Yangyang, nella provincia di Gangwon. Le fiamme erano divampate la sera del 22 novembre, costringendo all’evacuazione centinaia di residenti e all’attivazione dell’allerta forestale di livello 1. Nella notte sono stati impiegati 326 operatori e, all’alba, 26 elicotteri per completare le operazioni di spegnimento. L’incendio ha bruciato circa 22,5 ettari senza raggiungere le abitazioni. Le cause sono in fase in accertamento.

Prossimi video

Washington, protesta contro il presidente Trump

Mondo

Venezuela, stampa Usa: pronta nuova fase operazione nel Paese

Mondo

Corea del Sud, domato incendio boschivo a Yangyang

Mondo

Australia, in migliaia senza elettricità dopo ciclone Fina

Mondo

Hawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con nuove colate

Mondo

Paesi Bassi, voli fermi a Eindhoven a causa dei droni

Mondo