Un Paese, il Canada, in cui i Sussex sono più popolari in media rispetto alla monarchia (oltre il 70% delle simpatie a Harry, il 60 a Meghan), ma da dove rimbalza un editoriale del giornale The Globe and Mail di Toronto che sollecita il premier Justin Trudeau a dire "no" a un trasloco a lungo termine dei duchi: per "mantenere le distanze" dalla famiglia reale e tutelare "gli equilibri" con il Canada, "nazione indipendente" che fa parte della corona, non certo del Regno Unito