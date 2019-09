Sri Lanka, ecco il centro che si prende cura degli elefantini rimasti orfani. FOTO

"Elephant Transit Home" è il primo centro di riabilitazione per elefanti asiatici. È nato nel 1995 per prendersi cura dei cuccioli rimasti orfani. Almeno 118 sono stati riabilitati e rimessi in libertà e 16 hanno dato alla luce cuccioli. In Sri Lanka gli elefanti non in cattività sono diminuiti in modo preoccupante perché vengono uccisi dai bracconieri per le loro zanne e dagli agricoltori perché rovinano i campi. Tanti anche gli incidenti, soprattutto di notte, con gli elefanti che si scontrano con i treni