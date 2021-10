6/12 ©Ansa

Una disputa, quella sui migranti siriani, tuttora aperta. "L'Ue deve sostenere la Turchia”, ha detto lo scorso 16 ottobre la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel a proposito dell'accordo sui migranti tra Ankara e Bruxelles. Merkel ha lodato l'accordo del 2016 in base al quale la Turchia tiene le frontiere chiuse ai migranti che vogliono andare in Europa in cambio di un sostegno finanziario da parte dell’Ue. Erdogan ha detto che la Turchia continuerà a ospitare i migranti, "non li respingiamo come fa la Grecia", ha affermato il presidente turco