D-Day, 77 anni fa lo sbarco in Normandia: le foto a colori

Lo sbarco inizialmente era previsto per il 5 giugno 1944, ma viene rimandato al giorno seguente per le pessime condizioni meteo sul canale della Manica. Il miglioramento però non è così netto come prevedevano i metereologi alleati, quindi l'operazione viene comunque complicata dal maltempo

