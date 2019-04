La lunga campagna elettorale che porterà all'elezione del prossimo Presidente degli Stati Uniti è iniziata. Repubblicani, Democratici e gli altri tre schieramenti che si sono presentati ufficialmente alla corsa per la Casa Bianca (Libertari, Verdi e Indipendenti) affilano le armi e si preparano a scegliere i candidati ufficiali che si contenderanno la Presidenza il 3 novembre 2020.

Tra i Democratici la lotta si preannuncia serrata e i contendenti che si sono presentati ufficialmente sono moltissimi, più di duecento. Solo alcuni tra questi, però, hanno concrete possibilità di concorrere per diventare l'alternativa a Trump; solo quelli in grado di attrarre finanziamenti per le rispettive campagne elettorali. Il vincitore sarà scelto in occasione della Convention dei Democratici fissata per metà luglio dell’anno prossimo.

Conosciamo meglio i pretendenti alle Primarie dei Democratici che nutrono qualche speranza di vittoria.



Bernie Sanders



Avrebbe voluto, e secondo molti anche potuto, vincere la scorse Presidenziali, quando invece venne sconfitto all'ultimo scontro delle Primarie da Hillary Clinton, poi a sua volta battuta da Donald Trump. Sono passati quattro anni ma il settantasettenne di Brooklyn, attualmente senatore del Vermont, ci riprova. Rappresenta la parte più socialista dei dem e ha un grande vantaggio sulla concorrenza: ha già raccolto 18 milioni di dollari per la campagna elettorale da più di 500mila diversi donatori. I suoi cavalli di battaglia delle Primarie 2020 sono in linea con quelli che hanno trainato quelle del 2016: innalzamento della paga oraria minima a 15 dollari e istruzione gratuita; recentemente ha proposto una tassazione al 77% per i beni patrimoniali dal valore superiore al miliardo di dollari.



Kamala Harris

Candidata della politica della rappresentanza, coltivata con una presenza costante sui social network, la senatrice della California nata a Oakland 54 anni fa è la portavoce del Green New Deal, il piano per affrontare le questioni più urgenti del riscaldamento globale. Ha recentemente proposto un disegno di legge, il LIFT Act, che prevede un sussidio di 500 dollari al mese alle famiglie che lavorano. Favorevole alla legalizzazione della marijuana per finalità ricreative e a un più rigido controllo della vendita di armi. Ha raccolto 12 milioni di dollari da 140mila donatori.



Elisabeth Warren



Anima capitalista del partito, resta comunque attenta alle fasce meno abbienti a favore delle quali ha proposto una legge per la prima casa a un prezzo equo finanziato da una maggiore tassazione dei super ricchi (il famoso “un per cento”). Stesso strumento, tassazione per i più facoltosi, proposto per garantire cure sanitarie gratuite o quasi agli “Americani senza yacht”. Recentemente si è espressa anche in favore di un intervento delle authority antitrust per limitare il monopolio delle grande aziende tecnologiche.



Beto O'Rourke



Uno sconfitto di grande successo. Il quarantaseienne O'Rourke è reduce dalla sfida per diventare governatore del Texas – stato tradizionalmente molto repubblicano – che ha perso per un pugno di voti nei confronti di Ted Cruz. Il successo registrato durante la campagna elettorale da Governatore presso i texani e gli statunitensi tutti gli ha regalato la ribalta e lo ha reso candidato ideale per le Primarie. I finanziatori non gli mancano, quasi 10 i milioni raccolti da 280mila donatori. La campagna è incentrata sulle politiche per l'immigrazione, da riformare secondo il motto 'rispetto e dignità'.



Pete Buttigieg



Il più giovane, 37 anni, veterano della guerra in Afganistan, esponente della sinistra cristiana, si presenta come portavoce del capitalismo democratico. È sindaco di South Bend, nell'Indiana, parla correntemente otto lingue (tra cui l'italiano, il padre è di origini maltesi, il norvegese e l'arabo). Ha fatto coming out dichiarando la propria omosessualità in un articolo pubblicato sulla South Bend Tribune nel 2015. Ha raccolto 7 milioni da 160mila donatori.



Cory Booker



Già sindaco di Newark, in New Jersey, rappresenta l'anima liberal e sta basando la propria campagna sull'unità sociale. Promotore dei baby bonds, fondi finanziati dallo stato per assicurare educazione e sussistenza ai meno abbienti fin dalla nascita. Ha avuto in passato problemi per aver favorito l'industria farmaceutica e le scuole private e per fugare i dubbi ha annunciato che per la campagna elettorale non accetterà finanziamenti da aziende o da lobbisti rappresentanti dell'industria. Finora ha raccolto 5 milioni di dollari.



Amy Klobuchar



Senatrice di lungo corso del Minnesota è la democratica che più piace ai repubblicani. Ha annunciato la propria candidatura alle primarie durante la tormenta di neve che ha colpito gli Usa a febbraio. Fautrice di una politica dei piccoli passi, ha ottenuto buoni successi in passato promuovendo la legge che ha impedito l'uso di vernici al piombo per i giochi per l'infanzia e per le politiche in protezione delle donne dalle molestie.



Andrew Yang



Imprenditore quarantanovenne, ha cercato di rivitalizzare aree urbane depresse di Detroit e New Orlieans, fortemente sostenuto dal basso, sostiene la comunicazione anche con campagne che utilizzano meme generati dai suoi fan, la cosiddetta YangGang. Come punto forte del suo programma c'è il reddito universale di cittadinanza, contromisura necessaria, a suo avviso, per contrastare l'imminente disoccupazione portata da robot e intelligenza artificiale. Ha raccolto 1,6 milioni di dollari.



Julian Castro



L'unico tra i candidati alle Primarie democratiche a rappresentare la comunità latinoamericana. Non sorprende che il programma miri soprattutto a risolvere il problema immigrazione, sorprende semmai la soluzione proposta: oltre alla messa in regola degli immigrati clandestini, la depenalizzazione dell'ingresso irregolare nei confini statunitensi, che diventerebbe così un reato civile e non penale. Ha annunciato la propria candidatura promettendo di estendere, se eletto, l'istruzione pubblica abbassandola ai 4 anni di età.



Kirsten Gillibrand



Senatrice dello stato di New York, 52 anni, una delle più attive promotrici della campagna #metoo in difesa delle donne che hanno subito molestie sessuali. Segue la linea centrista del partito, ha tenuto posizioni rigide nei confronti dell'immigrazione, votando invece a favore delle unioni omosessuali. In occasione delle elezioni del 2018 ha rinunciato alle donazioni delle aziende. Da quando è senatrice è una delle più attente alla trasparenza governativa. Sostenitrice della riforma della sanità voluta da Obama e favorevole a una riforma che preveda l'assunzione da parte del governo federale di tutti i disoccupati.



Jay Inslee



Attualmente governatore dello stato di Washington, dove è nato a Seattle 68 anni fa. Proprio da Seattle, e precisamente nell'impianto cittadino di energia solare, ha lanciato la propria candidatura per le Primarie dei democratici. Punta tutto sulle energie rinnovabili e sulle misure necessarie a mitigare il riscaldamento globale. Più verde del Green New Deal.

In politica dall'inizio degli anni '90 è molto conosciuto in casa ma poco fuori dai confini del suo Stato. Per ora non ha i favori dei pronostici ma ha le carte in regola per essere un'incognita da monitorare.



Tulsi Gabbard



La più esotica tra le candidate a queste primarie. Nata nelle Samoa Americane e cresciuta nelle Hawaii, Tulsi Gabbard è una veterana della guerra in Iraq. È stata la prima indù a sedersi al Congresso a Washington. In politica estera promuove il non interventismo, mentre per l'economia ha posizioni populiste. Pizzicata in passato a rilasciare dichiarazione di intolleranza nei confronti della comunità LGBT, ha poi fatto pubblica ammenda e modificato la propria posizione in merito.



John Hickenlooper



Centrista e grande mediatore, si è conquistato molto credito risollevando l'occupazione in Colorado, dove è stato Governatore fino al gennaio 2019 (dopo essere già stato sindaco di Denver). Sessantasette anni e il pregio di saper gestire conflitti tra gli interessi delle parti coinvolte, punta tutto proprio sulla sua immagine di conciliatore e la sua capacità di giungere a soluzioni effettive e calibrate, motivo per cui non dispiace nemmeno ai Repubblicani.



Eric Swalwell



Trentotto anni, un notevole fiuto per i media (tanto da candidarsi ufficialmente in occasione della trasmissione di satira The Late Show condotto da Stephen Colbert), sta facendo campagna elettorale con un unico punto programmatico: il divieto di vendere armi automatiche e il buyback (riacquisto) da parte del governo di quelle attualmente in circolazione tra i privati. Il più inviso alla National Rifle Association, la lobby dei produttori di armi, tra i candidati democratici.



Chi resta sulla soglia



Tra chi non si è ancora candidato ma potrebbe farlo entro la scadenza ci sono molti pezzi da novanta, con tutte le carte in regola per vincere le primarie e probabilmente anche le Presidenziali. Su tutti sicuramente Joe Biden, il vice di Obama durante entrambi i mandati alla Casa Bianca. Ha tutte le caratteristiche richieste generalmente a un Presidente, con ottimi crediti maturati a livello internazionale e l'apprezzamento della maggior parte dell'elettorato democratico. Curiosamente ha posizioni abbastanza conservatrici su molti temi, differenziandosi da tutti i candidati alle primarie democratiche sulla pena di morte, sulla legalizzazione della cannabis e sul reddito universale. Tutti aspettano che si candidi ufficialmente, Biden sembra solo aspettare il momento più opportuno per farlo. Un altro papabile che smuoverebbe molti consensi è l'attuale sindaco di New York, Bill de Blasio, che si è detto interessato a concorrere anche se non ha ancora ufficializzato la propria candidatura. Si è chiamato fuori dai giochi invece il suo predecessore, Michael Bloomberg, che secondo molti avrebbe tutte le carte i regola per vincere le primarie.

Altri due governatori, Steve Bullock (Montana) e Terry McAuliffe (Virginia), hanno espresso il proprio interesse a partecipare alla contesa democratica.



E sono da tenere sotto osservazione anche le prossime mosse di altri tre papabili: Stacey Abrams, deputata molto attiva per l'inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini alla politica e molto attenta ai rischi legati al voto elettronico; Seth Moulton, quarantenne ex marine (fu tra i primi a entrare a Baghdad nel 2003), ha combattuto apertamente anche la leadership democratica di Nancy Pelosi al Congresso e sta cercando di capire se è arrivato il suo momento; e infine l'imprenditore e investitore Joe Sanberg, molto impegnato in progetti per aiutare le famiglie californiane più bisognose e che in molti vorrebbero candidato con un programma basato proprio sulla lotta alla povertà.