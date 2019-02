intrattenimento

Oscar 2019, Spike Lee: “Elezioni Usa 2020 vicine, facciamo scelta morale tra amore e odio"

Spike Lee infiamma la platea il pubblico lo applaude in piedi. Ricevendo il premio per la migliore sceneggiatura non originale per BlacKkKlansman, il regista afroamericano ha detto: "Le elezioni 2020 sono dietro l'angolo, possiamo fare una scelta di amore e non di odio"