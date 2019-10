Quattro milioni di follower su Instagram, oltre cinque milioni e mezzo di account che la seguono su Twitter e alcuni video diventati virali. Non solo è la più giovane parlamentare donna eletta nella storia degli Usa: Alexandria Ocasio-Cortez, che i media americani hanno ribattezzato con l’acronimo AOC (probabilmente ispirati dal nickname della deputata su Twitter) da mesi sta facendo il pieno di 'ascolti' anche sul web.

Ocasio-Cortez si presenta con "Il coraggio di cambiare"

Prima delle elezioni nel novembre 2018, in cui è stata eletta in rappresentanza del Bronx (il suo quartiere di origine) e del Queens, la giovane politica, di madre portoricana, si presenta sul suo canale YouTube con un video dal titolo "The courage to change"("Il coraggio di cambiare"). Postato il 30 maggio 2018, è stato visto oltre un milione di volte.

Il primo discorso ufficiale da deputata e lo shutdown

A gennaio 2019, AOC tiene il primo discorso ufficiale da deputata. E lo fa mentre è in corso il più lungo shutdown della storia degli Stati Uniti. "La verità riguardo questo shutdown - dice la più giovane eletta di sempre al Congresso Usa - è che non riguarda i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico, né la difesa del confine né tanto meno la qualità della vita quotidiana degli americani. La verità è che questo shutdown riguarda l'erosione della democrazia americana e la sovversione delle nostre leggi fondamentali da parte dell'amministrazione Trump".

L’intervento contro i politici corrotti

A febbraio 2019, un altro intervento di AOC diventa popolare in poche ore. Parlando all’House Commitee, principale comitato investigativo della Camera dei rappresentanti degli Usa, Ocasio-Cortez denuncia il sistema americano di finanziamento ai partiti e parla di corruzione. Il filmato ha oltre 41 milioni di visualizzazioni, nella versione pubblicata dall’account NowThis.

Il video in cui balla e la risposta dal Congresso

Non solo discorsi e interventi politici, Ocasio-Cortez dimostra di saper usare i social anche in altre circostanze. Il 4 gennaio 2019 pubblica su Twitter un video in cui balla davanti alla porta del suo ufficio al Congresso. "Ho saputo che il Partito Repubblicano considera scandalose le donne che ballano. Chissà quando scopriranno le parlamentari che ballano!", scrive AOC. È la risposta a un estratto diffuso da un account poi non più visibile su Twitter e tratto da un filmato tuttora presente su YouTube in cui Ocasio-Cortez danza insieme ad altri studenti, ai tempi della Boston-University. Il video su Youtube ha quasi 5 milioni di visualizzazioni, quello su Twitter di AOC è stato visto oltre 21 milioni di volte.

Le domande a Zuckerberg al Congresso

A ottobre 2019, la deputata di New York mette in imbarazzo Mark Zuckerberg, in audizione al Congresso, con una serie di domande sui limiti di Facebook. Puntando sul caso Cambridge Analytica, sul fact checking e sui presunti legami del fondatore del social con esponenti del suprematismo bianco, Ocasio-Cortez incalza Zuckerberg, visibilmente in difficoltà di fronte alle domande della deputata.