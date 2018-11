È la nuova stella socialista di New York e, a 29 anni, la più giovane eletta di sempre al Congresso americano. Alexandria Ocasio Cortez, star del Partito democratico di origini portoricane sostenuta da Bernie Sanders, ha vinto nel collegio elettorale 14: una vittoria scontata la sua, dopo che a fine giugno aveva sconfitto alle primarie Joe Crowley, uno tra i politici più potenti del partito dell'asinello.

Chi è Alexandria Ocasio-Cortez

Secondo molti, Alexandria Ocasio-Cortez parla a quella base che si sente lontana dal Partito. Dopo la laurea alla Boston University, è tornata nel Bronx per lavorare come educatrice e come barista per poter aiutare la madre, donna delle pulizie, a evitare il pignoramento della casa dopo la morte del padre, ucciso dal cancro. La 29enne ha lavorato anche per la campagna presidenziale di Bernie Sanders, che era riuscito a portare alle urne millennial, donne, ed esponenti delle minoranze, una sintesi perfetta di tutto ciò che Ocasio-Cortez rappresenta. E molto di Sanders era anche nel programma elettorale della 29enne: sanità gratuita per tutti, l'abolizione del dipartimento per l'Immigrazione e le frontiere, la protezione dei dreamers (i giovani immigrati portati negli Usa da piccoli da genitori clandestini) e un sistema di finanziamento delle campagne elettorali più trasparente.