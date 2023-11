Giornata mondiale del Guinness World Record, i record più strani

In occasione della giornata che celebra ogni anno i primati dell'umanità in tutto il mondo, ripercorriamo quelli più strani. Alcuni sono tutti italiani

Anno dopo anno la Guinness World Records continua a certificare primati di ogni tipo. In occasione del Guinness World Records Day, che quest'anno si celebra l'8 novembre, ripercorriamo i titoli più strani assegnati nel corso della storia del riconoscimento.

Tutti i record dei Simpson

Il Guinnes World Records ha premiato The Simpsons come la serie animata più longeva fino a oggi. Dal primo episodio trasmesso il 19 aprile 1987, le avventure della famiglia più disfunzionale della tv sono andate avanti per 34 stagioni, per un totale di 755 episodi. Nel 2019 ha conquistato il record come serie animata con il maggior numero di Emmy Awards vinti. Il 22 aprile 2020 ha conquistato un altro primato, quello con il maggior numero di guest star: negli episodi ci sono almeno 810 cameo di personaggi famosi.

La più lunga catena con involucri di chewing-gum

Gary Michael Duschl ha conquistato il Guinness World Records 2021 per la più lunga catena creata con gli involucri di gomma da masticare. L'impresa è iniziata nel 1965, quando questo tipo di costruzioni era particolarmente di moda. Mentre il mondo inziava a disinteressarsi alla questione, Gary ha continuato a intessere la sua catena, arrivando a una lunghezza di 32.555,68 metri.

Lunghissime corna di Yak

Nel 2020 i giudici del Guinnes World Records hanno nominato Jericho lo yak con le corna più lunghe del mondo. L'animale si trova a Welch, Minnesota. Vanta delle corna lunga 346,4 cm. I proprietari - Melodee Smith e Hugh Smith - sono entrati in possesso dell'animale nel 2014, ceduto a loro da un amico che aveva deciso di andare in pensione.

L'uomo più tatuato

La pelle di Lucky Diamond Rich è la più tatuata al mondo. Il record è stato nuovamente assegnato nel 2019, anche se l'australiano è in classifica da oltre un decennio. L'ultimo esame dei giudici del Guinness World Records ha evidenziato che la pelle di Rich è completamente tatuata dalla testa ai piedi.

Un profiterole da 430 chili

A settembre 2019 Latina è entrata nel Guinness dei Primati grazie a un profiterole da 430 chili. Il dolce al cucchiaio è stato allestito con novemila bignè, duecento chili di crema chantilly e duecento chili di glassa al cioccolato. Battuto il precedente record svizzero di Airola di 253 chili, stabilito nel marzo 2019.

Il record per il taglio di capelli simultaneo

A inizio agosto 2019 le strade di Shenyang, in provincia di Liaoning, si sono riempite di hair stylist che si sono messi alla prova con un taglio di capelli simultaneo per conquistare il Guinness World Record. Un totale di 1.400 parrucchieri ha infranto il precedente record del 2012, quando furono "solo" 1.200 gli hair stylist a tagliare i capelli in contemporanea.

Il record mondiale di "planking"

Il 18 maggio 2019 la canadese Dana Glowacka ha stabilito il nuovo record mondiale femminile di planking, restando appoggiata sugli avambracci e sulle punte dei piedi per 4 ore e 20 minuti. Il precedente record, di 3 ore e 31 minuti, era stato realizzato nel 2015 dalla cipriota Maria Kalimera.

La zucca più grande del mondo

Pesa più di una tonnellata ed è la zucca più grossa mai cresciuta negli Stati Uniti. È entrata nei record grazie al minuzioso lavoro di Travis Gienger che l'ha trasformata nel Jack o' lantern di Halloween più grande del mondo: ha le sembianze di un'aquila e tra le zampe regge due bandiere a stelle e strisce. Enorme e patriottica.

Sfoglia da Guinness a Bologna

Ancora un record in cucina e ancora un primato italiano. Si tratta della sfoglia di 120 metri tirata al mattarello a Fico Eataly World, il parco tematico del cibo di Bologna, a maggio 2019. Artefice del record un "dream team" della pasta all'uovo proveniente da 10 regioni.

Il tiramisù più lungo del mondo è milanese

Per un altro dolce da record, si rimane sempre in Italia: è infatti milanese il tiramisù più lungo del mondo, realizzato a marzo 2019. Misura 273,5 metri ed è stato preparato da 30 pasticceri, con 50mila savoiardi per un totale di 15mila porzioni.

Il più basso guidatore di autobus del mondo

Frank Faeek Hachem, 57 anni, è il più basso guidatore di pullman al mondo. Abita nel Hampshire, Regno Unito, e fa il suo lavoro a bordo degli autobus pur essendo alto solo 136,2 cm. Dopo aver preso la normale patente nel 1989, Hachem ha conquistato quella per autobus nel 2017. Il record è stato decretato il 5 febbraio 2018.

Star Wars, installazione da record

Più di 36mila statuine di Stormtrooper per comporre la figura di un enorme casco da Stormtrooper. Si tratta di un’installazione da Guinness dei Primati quella che la Lego ha realizzato allo "Star Wars Celebration 2019", a Chicago. Per completare l'installazione ci sono volute 13 persone e 38 ore di lavoro.

L'onda più alta del mondo

Il brasiliano Rodrigo Koxa è entrato nel Guinness dei Primati per aver surfato, nel novembre del 2017, un'onda di oltre 24 metri. Un'impresa senza precedenti in questo sport. Koxa, 39 anni, ha così superato il record di oltre 23 metri stabilito nel 2011.

Il panettone più grande del mondo

Ancora Milano protagonista dei Guinness World records con il suo panettone più grande al mondo, preparato nel dicembre del 2018: un diametro di 115 centimetri e un metro e mezzo di altezza. Per realizzarlo ci sono volute oltre 100 ore di lavorazione.