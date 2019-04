Star Wars, installazione da record con le statuine Stormtrooper. VIDEO

Più di 36mila statuine di Stormtrooper per comporre la figura di un enorme casco da Stormtrooper. E’ un’installazione da Guinness dei Primati quella che la Lego ha realizzato allo “Star Wars Celebration 2019”, che si tiene a Chicago e dove è stato presentato "The Rise of Skywalker", il nono film della saga.

Il precedente record

I fan di Guerre Stellari hanno trovato questa gigantesca sorpresa all’ingresso della sala espositiva. Sono esattamente 36.440 le mini figure degli Assaltatori Imperiali disposte in modo da formare il casco. Ci sono volute 13 persone e 38 ore per completare l’installazione. Battuto il precedente record che era fermo a 35.210 statuine di Star Wars della Lego utilizzate per un'opera.