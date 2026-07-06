C'è però un altro elemento da considerare: quello di una condanna a un periodo di detenzione da scontare con braccialetto elettronico. Se la corte d'appello chiedesse un anno di detenzione, pena da scontare agli arresti domiciliari, ad esempio, la deputata rinuncerebbe comunque a far parte della corsa presidenziale. "Non è possibile" fare campagna con il braccialetto elettronico, ha ribadito mercoledì 1° luglio la stessa Le Pen. "Se potrò candidarmi, mi candiderò, a patto di poter fare campagna elettorale", ha sottolineato, spiegando che "quando si è candidati alla presidenza, si deve essere completamente liberi di muoversi" e che questo non è possibile se si indossa un braccialetto elettronico. "Se l'obiettivo è permettermi di candidarmi, ma in realtà impedirmi di fare campagna elettorale in completa libertà, capite che questo non sarà possibile", ha aggiunto.