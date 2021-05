5/12 ©Ansa

Nel 2009 si è unita al Partito Conservatore come addetto stampa. Ha lavorato nel quartier generale della Conservative Campaign Headquarters, e successivamente ha fatto campagna per Boris Johnson nella selezione per il sindaco del Partito Conservatore di Londra del 2010. Nella sua carriera ha poi lavorato con molti big Tory. Nel 2018 è diventata il capo delle comunicazioni del Partito Conservatore, per poi lasciare la posizione e spostarsi nelle pubbliche relazioni per il progetto Oceana