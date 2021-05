Stampa GB: Bojo sul lastrico, "troppo povero" per fare il Primo Ministro

Boris Johnson sarebbe "troppo povero per fare il primo ministro". Lo scrive il Sunday Times, che pubblica le rivelazioni di un consigliere di Downing Street, secondo il quale il premier sarebbe sul lastrico. Il settimanale britannico ha fatto i conti in tasca al premier e il quadro che ne emerge è quello di un uomo continuamente alle prese con problemi finanziari che lo espongono a pressioni di ogni tipo. Questo è il cuore della faccenda, quello che fa fibrillare il mondo politico a tutti i livelli: la preoccupazione che il rischio di ricatti sia troppo alto. La lista delle spese che pesano sul bilancio personale di Johnson, del resto, è piuttosto lunga e a mettere il carico è sicuramente il capitolo "vita privata".

La vita privata

Innanzitutto il divorzio dalla ex moglie Marina, che è stato salatissimo, poi il mantenimento dei sei figli "ufficiali" (anche se le voci dicono che calcolando anche quelli "ufficiosi" la lista sia ben più lunga), il mutuo da oltre un milione e mezzo di euro per la casa nel sud di Londra, in cui vivrà insieme alla fidanzata, Carrie Symonds e le spese per il cottage nell'Oxfordshire.

Proprio la Symonds è finita al centro delle polemiche per la costosissima ristrutturazione del numero 10 di Downing Street, l'appartamento in cui vive come Primo MInistro: 58mila sterline per risistemare gli interni, pagati, a suo dire, con il contributo (mai dichiarato) di alcuni finanziatori del partito conservatore. Nulla in confronto alle 200mila sterline (qualcosa come 250mila euro), spesi per gli arredamenti di design, scelti a quanto pare proprio dalla Symonds per cancellare le tracce del passaggio della precedente inquilina, Theresa May.