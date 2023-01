Capsula radioattiva dispersa in Australia, cosa sappiamo e i pericoli

Ambiente

La mappa della contaminazione radioattiva in Europa: anche Nord Italia

A 35 anni dal disatro di Chernobyl, la mappa della contaminazione radioattiva in Europa mostra che le tracce degli elementi radioattivi liberati dall'incidente del 26 aprile 1986 sono presenti con concentrazioni leggermente più elevate in Italia settentrionale, Alsazia, Francia orientale e Germania meridionale, mentre le tracce dei test nucleari degli anni '60 sono distribuite in modo più omogeneo, con punte nella Francia centro meridionale, nella regione del Massiccio Centrale, nella zona delle Ardenne e in Bretagna

Pubblicato sulla rivista Scientific Reports nel luglio 2020, il report si deve ai ricercatori coordinati da Katrin Meusburger, dell'università svizzera di Basilea."Si tratta di concentrazioni che non hanno alcun effetto dannoso su ambiente e popolazione e che sono più basse di quelle che ci sono naturalmente in alcune zone, ma è importante conoscerle", ha dichiarato all’Ansa Alessandro Dodaro, direttore Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare dell’Enea