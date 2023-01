Australia, smarrita una capsula radioattiva della società Rio Tinto

Mondo

"Nessuno si lascerebbe ingannare" se Mosca intensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell'uso da parte di Kiev di una "bomba sporca", hanno dichiarato in una nota congiunta Parigi, Londra e Washington. I ministri degli Esteri francese, britannico e americano "respingono le accuse palesemente false della Russia secondo cui l'Ucraina si starebbe preparando a usare una 'bomba sporca' sul proprio territorio". Gli ucraini e l'Occidente sospettano che la Russia sia pronta a far esplodere una "bomba sporca" per giustificare un'escalation militare