Padre e figlio hanno trascorso del tempo da soli nella tenuta dei Windsor in Scozia, lontano dai riflettori ma anche dagli altri membri stretti della royal family. L’incontro, il primo a tu per tu dopo il ritorno di Harry e della sua famiglia in Gran Bretagna, sarebbe avvenuto il 17 ottobre. Una fonte riportata dal tabloid britannico Sun ha affermato che da parte di entrambi “c'è il desiderio di mantenere buoni rapporti” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Incontro segreto tra il principe Harry e re Carlo a Balmoral. L’indiscrezione pubblicata dal tabloid britannico Sun parla di un incontro di alcune ore avvenuto lontano dai riflettori a Balmoral, la residenza scozzese della famiglia reale. È passato ormai più di un mese, perché secondo i media inglesi la visita del secondogenito del sovrano al padre è avvenuta il 17 ottobre, ma la notizia è emersa solo ora: un incontro importante se si pensa che è stato il primo a tu per tu tra i due dopo il rientro in Gran Bretagna di Harry e della sua famiglia a fine agosto.

A Balmoral Come rivelato dal Sun, re Carlo ha invitato il figlio a passare un po’ di tempo da soli nella tenuta in Scozia. Senza Meghan Markle, i due figli della coppia, Archie e Lilibet, e anche senza la regina consorte Camilla: tutti invece presenti al primo incontro di famiglia avvenuto in estate ad Highgrove, quando il sovrano ha potuto rivedere i nipotini dopo anni di lontananza. Cosa si siano detti padre e figlio non è chiaro. Una fonte vicina alla famiglia reale, riportata dal Sun, ha affermato che da parte di entrambi “c'è il desiderio di mantenere buoni rapporti”. Ma i portavoce del re e del principe non hanno confermato e non hanno rilasciato commenti in merito. Leggi anche Uk, media: "William pianifica di togliere il titolo reale a Harry"