L'uomo avrebbe urtato l'autocisterna durante un sorpasso azzardato a forte velocità. Il sospettato, interrogato dalla polizia, avrebbe ammesso le sue responsabilità
Il Cairo si è svegliata sotto shock dopo il diffondersi della notizia del tragico incidente di ieri pomeriggio i sulla tangenziale di Al-Warraq in cui un'autocisterna è esplosa su una tangenziale coinvolgendo altri veicoli in un incendio a catena, con un bilancio finale, ad ora, di 31 morti e 21 feriti. La procura egiziana ha disposto l'arresto del presunto responsabile dell'incidente. "Sulla base delle testimonianze raccolte, il sopralluogo sul luogo dell'incidente e l'analisi della dinamica dei fatti - afferma la procura generale in una nota - ha proceduto all'arresto del responsabile dell'accaduto". L'uomo avrebbe ammesso di avere urtato l'autocisterna durante un sorpasso azzardato procedendo a una velocità di 110 chilometri orari.
L'incidente a causa di un sorpasso azzardato a 110 km/h
"Durante l'interrogatorio, una volta messi a suo conoscenza gli esiti delle indagini, i rilievi effettuati e le prove tecniche - ha riferito ancora la procura - l'indagato ha ammesso i fatti: stava guidando la propria vettura sul tratto sopraelevato della strada circolare, provenendo da Al-Marg in direzione delle piramidi, con a bordo i genitori, a una velocità di 110 km/h. Ha riferito che, nel cambiare corsia per effettuare un sorpasso, la parte anteriore sinistra della sua auto ha urtato la parte posteriore destra dell'autocisterna. A quel punto, ha perso il controllo del veicolo, che è finito verso l'estrema destra della carreggiata". Dopo l'impatto, uno degli pneumatici dell'autocisterna è scoppiato, il mezzo ha impattato contro la barriera in cemento e si è ribaltato; il carburante si è riversato sulla sede stradale, innescando l'incendio.
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Il governo promette sostegno alle famiglie delle vittime
La procura ha fatto sapere che sta proseguendo l'interrogatorio dell'indagato "al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti in ogni suo dettaglio, determinare l'entità della sua responsabilità penale, monitorare la valutazione dei danni e il censimento delle perdite, nonché dare esecuzione alle decisioni già adottate e intraprendere le necessarie misure legali in relazione a tale incidente". Dopo il cordoglio del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e del premier Mostafa Madbouly, oggi la ministra della Solidarietà Maya Morsi ha assicurato che "non lasceremo sole le famiglie delle vittime dell'incendio di Al-Warraq e il nostro sostegno non si limiterà ai risarcimenti". "Anime innocenti ci hanno lasciato in un istante, famiglie sono state improvvisamente sprofondate nell'oscurità e sogni sono andati in frantumi nel cuore di una tragedia che va oltre le parole", ha scritto in un post sui social, precisando poi che il governo "mobiliterà tutte le risorse a sua disposizione. Il ruolo del ministero non si limiterà all'erogazione di indennizzi - ha detto -, ma si estenderà alla fornitura di un sostegno e di un'assistenza concreti, sotto il profilo psicologico, sociale e materiale".