L'uomo avrebbe urtato l'autocisterna durante un sorpasso azzardato a forte velocità. Il sospettato, interrogato dalla polizia, avrebbe ammesso le sue responsabilità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Cairo si è svegliata sotto shock dopo il diffondersi della notizia del tragico incidente di ieri pomeriggio i sulla tangenziale di Al-Warraq in cui un'autocisterna è esplosa su una tangenziale coinvolgendo altri veicoli in un incendio a catena, con un bilancio finale, ad ora, di 31 morti e 21 feriti. La procura egiziana ha disposto l'arresto del presunto responsabile dell'incidente. "Sulla base delle testimonianze raccolte, il sopralluogo sul luogo dell'incidente e l'analisi della dinamica dei fatti - afferma la procura generale in una nota - ha proceduto all'arresto del responsabile dell'accaduto". L'uomo avrebbe ammesso di avere urtato l'autocisterna durante un sorpasso azzardato procedendo a una velocità di 110 chilometri orari.

L'incidente a causa di un sorpasso azzardato a 110 km/h "Durante l'interrogatorio, una volta messi a suo conoscenza gli esiti delle indagini, i rilievi effettuati e le prove tecniche - ha riferito ancora la procura - l'indagato ha ammesso i fatti: stava guidando la propria vettura sul tratto sopraelevato della strada circolare, provenendo da Al-Marg in direzione delle piramidi, con a bordo i genitori, a una velocità di 110 km/h. Ha riferito che, nel cambiare corsia per effettuare un sorpasso, la parte anteriore sinistra della sua auto ha urtato la parte posteriore destra dell'autocisterna. A quel punto, ha perso il controllo del veicolo, che è finito verso l'estrema destra della carreggiata". Dopo l'impatto, uno degli pneumatici dell'autocisterna è scoppiato, il mezzo ha impattato contro la barriera in cemento e si è ribaltato; il carburante si è riversato sulla sede stradale, innescando l'incendio. Leggi anche Bologna, incendio in un palazzo: 14 feriti, tre sarebbero gravi