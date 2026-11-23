Alcuni oggetti rari appartenuti ai passeggeri del Titanic sono stati venduti all'asta a cifre record. L'imbarcazione divenuta poi tristemente celebre era salpata per il suo viaggio inaugurale il 10 aprile 1912 per poi affondare nelle prime ore del 15 aprile dello stesso anno, causando la perdita di circa 1.500 vite umane ( LA STORIA ). A gestire la vendita è stata la casa d'aste "Henry Aldridge and Son" di Devizes (Wiltshire), nel Regno Unito che ha definito questo evento "epocale", in quanto "testimonianza del perdurante interesse globale per la tragica vicenda".

I reperti venduti in asta

Tra i reperti che hanno raggiunto i prezzi più alti, come segnala anche la Bbc, ci sono un orologio da taschino, appartenuto alla passeggera di terza classe Mary Mangan, venduto per 250mila sterline, oltre che un anello con diamanti indossato dalla passeggera Lady Duff Gordon, acquistato per 140mila sterline. È stata battuta all'asta per 80mila sterline, invece, una lettera dettagliata, macchiata dall'acqua e rinvenuta sul corpo del suo autore, il passeggero di prima classe Ramon Artagaveytia Gomez. Questi oggetti facevano parte di un lotto di oltre 100 cimeli legati al naufragio del Titanic, tra cui era compreso pure un documento assicurativo, venduto per 27mila sterline, insieme ad un raro biglietto, aggiudicato per 45.500 sterline. Tra i reperti all'asta c'era poi anche una cartolina scritta da Jack Phillips, l'operatore radio capo che perse la vita nel disastro dopo aver tentato di salvare i passeggeri. Mentre la nave affondava, infatti, Phillips era rimasto al suo posto, inviando richieste di soccorso via radio e contribuendo a coordinare le operazioni di salvataggio. La cartolina, scritta quattro giorni prima e indirizzata alla sorella Elsie, è stata venduta per quasi 32mila sterline.

Oltre un milione di sterline di ricavato

"Il ricavato totale della vendita ha superato abbondantemente il milione di sterline, e gli oggetti legati al Titanic ne hanno costituito una parte significativa", ha dichiarato la casa d'aste britannica. Inoltre, è stato riferito, l'orologio ha stabilito un record per un oggetto appartenuto ad un passeggero di terza classe, mentre l'anello è stato venduto alla cifra più alta mai raggiunta per un gioiello proveniente dal Titanic. "L'interesse per questa storia è globale. I prezzi riflettono l'interesse duraturo per la vicenda. Attraverso questi oggetti si mantengono vive le memorie delle singole persone", è stato commentato ancora.