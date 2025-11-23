Venduto all'asta per oltre 2 milioni orologio passeggero del Titanic

I coniugi erano tra le persone più ricche delle oltre 1.500 che morirono quando la nave, in viaggio da Southampton a New York, affondò dopo aver urtato un iceberg il 14 aprile 1912. Il corpo di lui fu recuperato dall'Atlantico alcuni giorni dopo il disastro e tra i suoi effetti personali c'era un orologio da tasca Jules Jurgensen in oro 18 carati.

Apparteneva a Isidor Straus morto con la moglie nel naufragio

Il cimelio, rimasto nella famiglia dei coniugi Straus, è stato venduto sabato dalla casa d'aste Henry Aldridge and Son. Straus era un uomo d'affari statunitense nato in Baviera, politico e comproprietario dei grandi magazzini Macy's di New York. Si ritiene che la notte del naufragio la moglie abbia rifiutato un posto su una scialuppa di salvataggio perché non voleva lasciare il marito e disse che avrebbe preferito morire al suo fianco. Il corpo di Ida Straus non fu mai ritrovato.