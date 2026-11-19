Betina Erika Köpcke sarebbe stata a conoscenza del piano di fuga di Leonardo Bertulazzi. Per ordine della giudice la donna si trova attualmente "in regime di isolamento e sarà condotta in tribunale per rendere una dichiarazione formale". Sono stati rilasciati i due presunti fiancheggiatori della fuga dell'ex Br. Gli inquirenti proseguono intanto la caccia all'uomo che si crede possa ancora essere in Argentina ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La giustizia argentina ha arrestato la moglie dell'ex Br Leonardo Bertulazzi. Lo riferisce un comunicato del ministero della Sicurezza. Le autorità accusano Betina Erika Köpcke di aver aiutato il marito a pianificare la fuga dal suo appartamento, avvenuta martedì 10 novembre, mentre si trovava agli arresti domiciliari in attesa di estradizione.

Arrestata la "complice della fuga” Secondo le indagini - riferisce una nota del ministero della Sicurezza - "la Köpcke sarebbe stata a conoscenza, in anticipo e nei dettagli, del piano di fuga di Bertulazzi". "Tale ipotesi - si afferma - è avvalorata dall'analisi forense di un telefono cellulare rinvenuto all'interno di uno zaino nero, abbandonato dal latitante durante la fuga". Tra il materiale recuperato, affermano gli inquirenti, figurano fotografie scattate nell'ottobre 2025, che ritraggono la donna davanti al cancello di un immobile in via Bolívar, proprio il punto attraverso il quale è stata successivamente attuata la fuga. Sarebbero state inoltre rinvenute immagini di corde posizionate nei pressi del balcone utilizzato come via d'uscita; tali immagini risalgono a diversi mesi prima dell'accaduto. Approfondimento Ex br Bertulazzi evade dai domiciliari: in un video la fuga

Perquisizioni in casa Sulla base di queste prove il tribunale ha disposto una perquisizione presso l'abitazione della Köpcke e ha disposto il fermo. Nel corso dell'operazione, gli investigatori hanno sequestrato un telefono cellulare, tre dispositivi di archiviazione Usb, documentazione medica riconducibile al latitante e diversi ritagli di stampa relativi alla sua fuga. Tutto il materiale sarà acquisito agli atti dell'indagine giudiziaria. Per ordine della giudice Maria Servini la donna si trova attualmente "in regime di isolamento e sarà condotta in tribunale per rendere una dichiarazione formale". "Il caso rimane oggetto di indagine mentre proseguono gli accertamenti volti a individuare i responsabili della fuga di Bertulazzi", conclude la nota. Approfondimento Ex Br Bertulazzi evaso in Argentina, arrestati due presunti complici

©Ansa

Rilasciati i due presunti fiancheggiatori L'altro ieri sono state rilasciate le due persone detenute venerdì scorso al confine argentino con l'Uruguay sospettate di favoreggiamento nella fuga dell'ex Br Leonardo Bertulazzi dagli arresti domiciliari a Buenos Aires. Lo confermano all'Ansa fonti del tribunale federale che sovrintende il caso, a carico della giudice Maria Servini. A carico della coppia, una donna uruguaiana e un uomo salvadoregno entrambi conoscenti dell'ex Br, non sono stati rinvenuti elementi sufficienti a confermare i sospetti. I due, secondo gli inquirenti, erano conoscenti diretti dell'ex Br ed i loro nomi erano stati diramati alle autorità di frontiera ipotizzando un loro possibile coinvolgimento nella fuga. La giustizia conferma la liberazione anche di una terza persona, una donna di nazionalità paraguaiana fermata lo stesso giorno in analoghe circostanze e riguardo la quale non era stata data notizia. L'avvocato di Bertulazzi denuncia che le detenzioni effettuate erano irregolari e che le autorità stanno mettendo in atto una persecuzione contro conoscenti dell'ex Br. Approfondimento Bertulazzi, Argentina concede estradizione ex Br in Italia

E’ caccia all’uomo in Argentina A più di una settimana dalla fuga gli inquirenti proseguono la caccia all'uomo che si crede possa ancora essere in Argentina. "In questo momento sono in corso operazioni nel quadro dell'inchiesta e ci stiamo muovendo nel più stretto riserbo", hanno affermato fonti della magistratura consultate dall'Ansa. Nei giorni scorsi sono state filtrate alla stampa le ultime immagini di Bertulazzi dopo la fuga. Lo ritraggono all'interno di un negozio di articoli sportivi nel quartiere di Vicente Lopez, nel nord della capitale, mentre acquista un berretto da pesca. L'ubicazione è coerente con l'inizio di un eventuale percorso intrapreso verso il confine terrestre con l'Uruguay.