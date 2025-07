Bertulazzi, Argentina concede estradizione ex Br in Italia

La Corte Suprema argentina ha dato il via libera al rientro in patria dell'ex membro delle Brigate Rosse, sulla base di una condanna a 27 anni per il sequestro di Pietro Costa del 1977 e banda armata. Le forze dell'ordine hanno raggiunto il suo domicilio e lo hanno arrestato. La difesa: "Scandaloso, è in corso un appello sul riconoscimento dello status di rifugiato"

La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole all'estradizione in Italia dell'ex Br Leonardo Bertulazzi, agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto scorso sulla base della decisione del governo Javier Milei di revocargli lo status di rifugiato. Dopo che i giudici argentini hanno respinto il ricorso della difesa contro la richiesta di estradizione dell'Italia, Bertulazzi è stato raggiunto dalle forze dell’ordine nel suo domicilio trasferito in un centro di detenzione. Adesso è in attesa di essere portato in Italia. La richiesta di estradizione nei suoi confronti si basa su una condanna a 27 anni per il sequestro di Pietro Costa del 1977 e banda armata.