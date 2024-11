Scarcerato in Argentina l'ex Br Leonardo Bertulazzi

La giustizia argentina ha ordinato la scarcerazione dell'ex Br, Leonardo Bertulazzi, accogliendo un ricorso della difesa e riconoscendo che la revoca dello status di rifugiato decretata dal governo di Javier Milei non era effettiva al momento dell'arresto il 29 agosto. In quell'occasione, dopo l'arresto, il ministero della Sicurezza Nazionale aveva rilasciato un comunicato in cui si affermava: "Bertulazzi è responsabile di crimini che hanno attentato ai valori democratici e alla vita di molteplici vittime".