Dopo il down di Microsoft, il blocco degli aerei e i disservizi alle banche, un'altra rete finisce in blackout. Ad andare fuori uso il 17 novembre, secondo quanto riportato dalla Cnn, è stata la rete riservata usata dalla National Security Agency per lo scambio interno di informazioni. Le fonti citate dal network statunitense riferiscono che non ci sono comunque indicazioni di un cyberattacco. La rete, denominata NSA Net, consente ai dipendenti di comunicare internamente informazioni classificate. Mentre l'agenzia si impegna a comprendere la portata del problema, ha predisposto arrivi scaglionati per il personale, hanno riferito le fonti.