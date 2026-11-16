Il caos che ha costretto gli Stati Uniti a sospendere migliaia di voli negli scorsi giorni, a causa di un blackout dei radar, e che sta avendo tutta una serie di ripercussioni anche in queste ore, potrebbe pesare sulle compagnie aeree statunitensi fino ad un miliardo di euro, in base a quanto ipotizzato a caldo da alcuni analisti. Intanto, mentre si cercano di smaltire i ritardi che si sono accumulati, anche nelle scorse ore sono stati cancellati diversi voli, almeno 1.400, cui si aggiungono gli oltre 17mila annullati dalla giornata, nera, di venerdì scorso. La piena operatività, hanno promesso le autorità Usa, "sarà ripristinata entro la giornata di oggi, lunedì 16 novembre".

L'attacco di Trump a Joe Biden

La situazione caotica, intanto, ha generato una serie di polemiche anche a livello politico. Donald Trump, in questo senso, ha scaricato sull'amministrazione del suo predecessore, Joe Biden, la responsabilità del blocco del traffico aereo che era durata quasi 5 ore. E' stata "un disastro" per la Federal Aviation Administration (Faa), l'authority che vigila sul traffico aereo, ha attaccato il tycoon scrivendo un post su Truth. Il tycoon, alla vigilia della sua partenza per il vertice Asean nelle Filippine e per il summit dell'Apec in Cina, ha sparato a zero contro l'amministrazione Biden, i cui funzionari hanno "peggiorato" tutto. "Grandi somme di denaro sono state spese in modo sconsiderato, rendendo un sistema già vecchio e malfunzionante ancora peggiore di quanto non fosse all'inizio", ha analizzato dal suo punto di vista su Truth. Ed ha anche esortato il Congresso ad approvare almeno i 30 miliardi di dollari richiesti. "Deve dare la sua approvazione, disponiamo delle competenze e di un piano per i sistemi di controllo del volo. L'amministrazione Biden ha fatto regredire il tutto di anni!", ha concluso.

Cosa può essere successo

Nell'analisi di quanto accaduto, il segretario ai Trasporti, Sean Duffy ha individuato poi una parte dei problemi anche nella "rigidità" dei 12,5 miliardi di dollari stanziati lo scorso giugno dal Congresso per ammodernare le infrastrutture del controllo aereo che, secondo il suo personale parere, punterebbero "solo a ricostruire l'hardware e non anche i software". Duffy, di fatto, ha provato a rassicurare gli Stati Uniti, disorientati di fronte all'ipotesi che il blocco nei cieli sia stato causato da un singolo router nel sud dell'Arkansas, come emerso, ad esempio, da un ricostruzione del Wall Street Journal. Il segretario ai Trasporti ha comunque riferito che le strutture coinvolte in Texas e Arkansas nei problemi alle comunicazioni sono state "messe in sicurezza" e che è in corso una serie approfondita di accertamenti diagnostici. "Non abbiamo alcuna indicazione di attacco informatico estero e continueremo a indagare con l'Fbi e gli altri organismi federali preposti all'applicazione della legge", ha affermato. A Capitol Hill, nel frattempo, sono attesi i primi funzionari della Federal Aviation Administration (Faa) e del Dipartimento dei Trasporti che forniranno i chiarimenti sulle risorse di ammodernamento del sistema di controllo del traffico aereo americano.