Si tratta dell'onda lunga legata a quanto accaduto negli Stati Uniti venerdì, dopo il blocco del trasporto aereo di quasi 5 ore, per una serie di problemi alle comunicazioni, deciso dalla Federal Aviation Administration (Faa), quando ne sono stati eliminati 9.202
FlightAware, piattaforma che monitora il traffico aereo, ha segnalato che 6.467 voli interni, in arrivo o in partenza dagli Usa, sono stati cancellati nella giornata di sabato e fino al cuore della notte italiana, mentre altri 760 risultano già soppressi per la giornata di oggi, domenica 15 novembre. Si tratta dell'onda lunga legata a quanto accaduto negli Stati Uniti venerdì, dopo il blocco del trasporto aereo di quasi 5 ore per una serie di problemi alle comunicazioni deciso dalla Federal Aviation Administration (Faa), quando ne sono stati eliminati 9.202.
I ritardi
Sempre nella giornata di ieri, oltre 7.700 voli hanno subito ritardi mentre per oggi la stessa sorte toccherà ad altri 200 almeno. Delta Air ha cancellato sabato il 26% dei suoi voli, American Airlines il 42% e United Airlines il 26%, secondo quanto riferito dalla Cnn.
Le scuse e il motivo dello stop
Dopo quanto accaduto il responsabile della Faa, Bryan Bedford, ha rivolto "sincere scuse ai viaggiatori americani" durante una conferenza stampa tenutasi a Washington. Il segretario ai Trasport, Sean Duffy, ha poi spiegato che lo stop di diverse ore imposto venerdì è scattato dopo che la sostituzione di un vecchio cavo di rame con uno in fibra ottica ad alta velocità ha provocato problemi nelle comunicazioni con gli aerei e nei segnali radar. "Che si sia trattato di un errore dell'appaltatore o di un componente difettoso, questo ha iniziato a sovraccaricare altri apparati di instradamento del nostro sistema di controllo del traffico aereo", ha dichiarato.
Il lento ritorno alla normalità
Sempre secondo Duffy, la riapertura è avvenuta dopo il ripristino della piena funzionalità degli impianti di controllo del traffico aereo. "E' sicuro volare", ha assicurato sabato mattina, avvertendo però che sarebbero proseguiti ritardi e cancellazioni mentre le compagnie riprogrammavano i collegamenti e riposizionavano aerei ed equipaggi. Le conseguenze hanno interessato anche i voli internazionali diretti negli Stati Uniti.
La polemica politica
L'amministrazione Trump ha puntato il dito contro le tecnologie di controllo del traffico aereo ormai obsolete e router sovraccarichi, facendo riferimento ad alcuni aggiornamenti della Faa su sistemi datati, ma escludendo una minaccia agli Usa o le conseguenze del grave disservizio di Microsoft registrato in settimana, secondo quantio riferito dall segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin. Lo stesso Duffy ha sollecitato il Congresso a stanziare 50 miliardi per l'ammodernamento della rete, precisando comunque che il ritorno alla normalità "richiederà tempo"." Basta sciocchezze", ha replicato su X il governatore democratico dell'Illinois, J.B. Pritzker. "Trump e i repubblicani hanno avuto il controllo del Congresso e avrebbero potuto finanziare il sistema". Nelle scorse ore diversi parlamentari hanno chiesto indagini sull'accaduto.
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