Sempre nella giornata di ieri, oltre 7.700 voli hanno subito ritardi mentre per oggi la stessa sorte toccherà ad altri 200 almeno. Delta Air ha cancellato sabato il 26% dei suoi voli, American Airlines il 42% e United Airlines il 26%, secondo quanto riferito dalla Cnn.

FlightAware, piattaforma che monitora il traffico aereo, ha segnalato che 6.467 voli interni, in arrivo o in partenza dagli Usa, sono stati cancellati nella giornata di sabato e fino al cuore della notte italiana, mentre altri 760 risultano già soppressi per la giornata di oggi, domenica 15 novembre. Si tratta dell'onda lunga legata a quanto accaduto negli Stati Uniti venerdì, dopo il blocco del trasporto aereo di quasi 5 ore per una serie di problemi alle comunicazioni deciso dalla Federal Aviation Administration (Faa), quando ne sono stati eliminati 9.202.

Le scuse e il motivo dello stop

Dopo quanto accaduto il responsabile della Faa, Bryan Bedford, ha rivolto "sincere scuse ai viaggiatori americani" durante una conferenza stampa tenutasi a Washington. Il segretario ai Trasport, Sean Duffy, ha poi spiegato che lo stop di diverse ore imposto venerdì è scattato dopo che la sostituzione di un vecchio cavo di rame con uno in fibra ottica ad alta velocità ha provocato problemi nelle comunicazioni con gli aerei e nei segnali radar. "Che si sia trattato di un errore dell'appaltatore o di un componente difettoso, questo ha iniziato a sovraccaricare altri apparati di instradamento del nostro sistema di controllo del traffico aereo", ha dichiarato.

Il lento ritorno alla normalità

Sempre secondo Duffy, la riapertura è avvenuta dopo il ripristino della piena funzionalità degli impianti di controllo del traffico aereo. "E' sicuro volare", ha assicurato sabato mattina, avvertendo però che sarebbero proseguiti ritardi e cancellazioni mentre le compagnie riprogrammavano i collegamenti e riposizionavano aerei ed equipaggi. Le conseguenze hanno interessato anche i voli internazionali diretti negli Stati Uniti.

La polemica politica

L'amministrazione Trump ha puntato il dito contro le tecnologie di controllo del traffico aereo ormai obsolete e router sovraccarichi, facendo riferimento ad alcuni aggiornamenti della Faa su sistemi datati, ma escludendo una minaccia agli Usa o le conseguenze del grave disservizio di Microsoft registrato in settimana, secondo quantio riferito dall segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin. Lo stesso Duffy ha sollecitato il Congresso a stanziare 50 miliardi per l'ammodernamento della rete, precisando comunque che il ritorno alla normalità "richiederà tempo"." Basta sciocchezze", ha replicato su X il governatore democratico dell'Illinois, J.B. Pritzker. "Trump e i repubblicani hanno avuto il controllo del Congresso e avrebbero potuto finanziare il sistema". Nelle scorse ore diversi parlamentari hanno chiesto indagini sull'accaduto.