Ma partiamo dall'inizio. Il blocco informatico di Microsoft, che ha causato problemi ai servizi della società di Redmond come Outlook, Teams e altre funzionalità di Microsoft 365, si è verificato dal 12 novembre ed è durato ore e ore, provocando disagi a cittadini, aziende e istituzioni governative di tutto il mondo. Lo stop è stato causato da "un problema tecnico non correlato a cyber o AI/agenti", ha spiegato la società in un post su X. L'incidente, ha precisato il gruppo, è stato innescato da un problema legato a un precedente aggiornamento della capacità di rete, dopo un recente cambiamento della rete stessa. Il 14 novembre Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei suoi servizi.

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