Introduzione
Oltre 130mila segnalazioni solo negli Stati Uniti, disagi estesi a più di 70 Paesi e una stima di 430 milioni di clienti coinvolti: questo, a grandi linee, il bilancio dopo lo stop dei servizi Microsoft dei giorni scorsi. L'agenzia di rating Morningstar Dbrs parla di perdite assicurate globali tra i 100 e i 400 milioni di dollari, "qualora l'azienda offrisse crediti e altri risarcimenti ai clienti". Per il giornale inglese The Independent le prime previsioni indicano un impatto da "miliardi di sterline".
In Italia, intanto, il Codacons ha chiesto "indennizzi automatici per cittadini e imprese coinvolte nel blackout", visto che "anche poche ore di interruzione possono comportare rallentamenti produttivi, ritardi nelle consegne, occasioni di vendita perse e difficoltà nella gestione dei rapporti con la clientela".
Quello che devi sapere
Il blocco di Microsoft
Ma partiamo dall'inizio. Il blocco informatico di Microsoft, che ha causato problemi ai servizi della società di Redmond come Outlook, Teams e altre funzionalità di Microsoft 365, si è verificato dal 12 novembre ed è durato ore e ore, provocando disagi a cittadini, aziende e istituzioni governative di tutto il mondo. Lo stop è stato causato da "un problema tecnico non correlato a cyber o AI/agenti", ha spiegato la società in un post su X. L'incidente, ha precisato il gruppo, è stato innescato da un problema legato a un precedente aggiornamento della capacità di rete, dopo un recente cambiamento della rete stessa. Il 14 novembre Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei suoi servizi.
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Gli scenari sui ristori
Ma ora che il problema è risolto, si apre il capitolo dei ristori economici. Ci sono due scenari:
- da un lato i rimborsi o i crediti contrattuali riconosciuti direttamente da Microsoft;
- dall'altro l'attivazione di una polizza assicurativa, se stipulata in precedenza dall'azienda colpita per coprire i costi del fermo operativo.
"Ad ogni modo", come ha spiegato all'Ansa l'avvocato Nicola Fabiano, esperto di diritti digitali, "la polizza cyber può coprire i costi dell'incidente ma gli obblighi di sicurezza e, quando dovuta, di notifica, restano in capo all'azienda. In Italia le sanzioni amministrative sono inassicurabili. E se venissero rilevate dichiarazioni inesatte o reticenze su misure di sicurezza rilevanti per il rischio, l'indennizzo potrebbe essere ridotto o addirittura perso".
I possibili indennizzi
In sostanza, le possibilità di ottenere un indennizzo dipendono prima di tutto dalle condizioni contrattuali, dalle garanzie di fermo dell’attività e di interruzione contingente, dalle cause dell’evento e dalle eventuali esclusioni.
Sul piano contrattuale, il sito specializzato Office Watch riporta l'accordo sui livelli di servizio di Microsoft 365 che prevede come unico rimedio per casistiche del genere un credito sul canone, pari al 25%, 50% o 100% a seconda della durata dell'interruzione, non automatico e senza indennizzi per vendite perse o straordinari.
Cosa possono aspettarsi le imprese
Samuel Mather-Holgate, direttore della società di consulenza finanziaria Mather & Murray Financial, intanto ha riferito al The Indipendent che il blackout potrebbe diventare uno dei più dannosi sul piano economico nella storia degli incidenti tecnologici. Ma ha avvertito, a sua volta, che la maggior parte delle imprese "recupererà poco più dei crediti di servizio da Microsoft".
La richiesta del Codacons in Italia
In Italia, il Codacons ha chiesto in una nota "indennizzi automatici per cittadini e imprese coinvolte nel blackout", visto che "anche poche ore di interruzione possono comportare rallentamenti produttivi, ritardi nelle consegne, occasioni di vendita perse e difficoltà nella gestione dei rapporti con la clientela". In caso contrario l'associazione valuterà le possibili azioni risarcitorie da intraprendere verso la società a tutela di tutti i soggetti danneggiati dal blackout.
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