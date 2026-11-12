Outlook in down, problemi per i servizi Microsoft in tutto il mondo

Il servizio di posta elettronica di Microsoft ha registrato problemi di funzionamento, con numerosi utenti che hanno segnalato difficoltà nell'accedere alla propria casella e nell'inviare o ricevere email. Dopo le segnalazioni, la situazione sembra stia tornando alla normalità

Problemi si stanno verificando in varie parti del mondo con i servizi Microsoft, compreso il sistema per la posta elettronica Outlook. Lo conferma la società sui suoi profili social, dopo le molte segnalazioni di disservizi da parte degli utenti. "Mentre lavoriamo per mitigare l'impatto, possiamo confermare che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica", si legge nel messaggio.

Outlook riprende il servizio con dei rallentamenti

Per circa un'ora, il servizio di posta elettronica ha registrato problemi di funzionamento, con numerosi utenti che hanno segnalato difficoltà nell'accedere alla propria casella e nell'inviare o ricevere email. Dopo le segnalazioni, la situazione sembra stia tornando alla normalità. Secondo il sito Downdetector, che monitora le interruzioni di servizio, sono state registrate oltre 130.000 segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi.