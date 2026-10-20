Revolut down oggi, l'app non funziona: problemi con login e pagamenti

Disservizi per gli utenti della banca online sia sul sito che sulla app. La società conferma i malfunzionamenti e fa sapere: "Tutti i fondi e i dati dei nostri clienti sono al sicuro, stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato identificato questa mattina"

Disservizi in Italia e in Europa per gli utenti della banca online Revolut. Sul sito Downdetector si nota un picco di segnalazioni di malfunzionamento (oltre 1.500) intorno alle 9 di questa mattina, che riguarda per il 40% l’accesso al sito, per 39% la app e per l’11% la possibilità di effettuare bonifici. Sui social la compagnia conferma i problemi e fa sapere: “Stiamo attualmente vivendo un'interruzione del servizio che sta interessando più servizi. Possiamo confermare che tutti i fondi e i dati dei nostri clienti sono al sicuro. Stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato identificato questa mattina e ci scusiamo con chiunque ne sia stato colpito e per qualsiasi inconveniente causato”.