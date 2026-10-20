Guasto a Google Cloud, bloccate le app e i servizi online in Europa

L'interruzione ha avuto ripercussioni anche su banche, aziende e piattaforme online. Il gruppo segnala un problema nel data center di Londra e sta lavorando al ripristino del servizio
Problemi diffusi per diversi servizi cloud di Google in Europa nella mattinata di oggi. L'interruzione ha avuto ripercussioni anche su banche, aziende e servizi online. Il guasto riguarda il centro dati europeo del gruppo a Londra, dove Google Cloud ha confermato "un problema con diversi servizi". "Il nostro team di ingegneri continua a indagare sul problema. Ci scusiamo con tutti coloro che sono colpiti dall'interruzione", si legge in una nota del colosso americano.
L'inzio del guasto
Le prime segnalazioni del disservizio sono arrivate poco dopo le 7 del mattino nel Regno Unito. Tra i soggetti colpiti figurano istituti bancari, servizi di pagamento, società di consegna e diversi siti web e applicazioni. Migliaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti, con difficoltà nell'accesso ai servizi e nelle transazioni online.