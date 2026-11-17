L'ex ad dell'azienda lo ha detto nel corso di un'intervista concessa al Wall Street Journal. Intanto, dopo il recente polverone, lo stesso Huang sarà sentito alla Camera Usa il primo dicembre e la sua audizione sarà trascritta

Jensen Huang ha deciso di parlare dopo gli ultimi, turbolenti, eventi che lo hanno riguardato. In un'intervista concessa al Wall Street Journal ha dichiarato di essere disposto a tornare a Nvidia come amministratore delegato, dopo essersi dimesso, se il consiglio di amministrazione lo chiedesse e lo ritenesse opportuno. "Dalle mie dimissioni, ricevo una valanga di appelli da dipendenti di Nvidia, investitori, business partner e clienti che mi chiedono di tornare come Ceo", ha fatto sapere l'ax ad.

Le scuse

"Se il Board of Directors decide che il mio ritorno sia nel miglior interesse per i nostri azionisti, dipendenti, per la società e per l'America sarei onorato di rispondere a questi appelli e tornare come Ceo", ha concluso chiedendo nuovamente scusa alla sua famiglia per i "gravi errori" commessi. "Non sono stato all'altezza degli standard richiesti da Nvidia. Ho creato problemi al consiglio di amministrazione, cosa di cui mi rammarico. Mi assumo la piena responsabilità dei miei errori", ha messo in evidenza ancora. L'8 novembre scorso, Huang si era già scusato con i propri dipendenti per l'infedeltà coniugale: "So che delle scuse non possono cancellare ciò che ho fatto", ha detto. "Spero che la nostra famiglia riesca a ricomporsi e che, col tempo, io possa riconquistare la vostra fiducia".

L'audizione

Intanto, dopo il recente polverone, lo stesso Huang sarà sentito alla Camera Usa il primo dicembre e la sua audizione sarà trascritta. Il giorno successivo sarà la volta del Congresso. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.