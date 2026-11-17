L'ex ad dell'azienda lo ha detto nel corso di un'intervista concessa al Wall Street Journal. Intanto, dopo il recente polverone, lo stesso Huang sarà sentito alla Camera Usa il primo dicembre e la sua audizione sarà trascritta
Jensen Huang ha deciso di parlare dopo gli ultimi, turbolenti, eventi che lo hanno riguardato. In un'intervista concessa al Wall Street Journal ha dichiarato di essere disposto a tornare a Nvidia come amministratore delegato, dopo essersi dimesso, se il consiglio di amministrazione lo chiedesse e lo ritenesse opportuno. "Dalle mie dimissioni, ricevo una valanga di appelli da dipendenti di Nvidia, investitori, business partner e clienti che mi chiedono di tornare come Ceo", ha fatto sapere l'ax ad.
Le scuse
"Se il Board of Directors decide che il mio ritorno sia nel miglior interesse per i nostri azionisti, dipendenti, per la società e per l'America sarei onorato di rispondere a questi appelli e tornare come Ceo", ha concluso chiedendo nuovamente scusa alla sua famiglia per i "gravi errori" commessi. "Non sono stato all'altezza degli standard richiesti da Nvidia. Ho creato problemi al consiglio di amministrazione, cosa di cui mi rammarico. Mi assumo la piena responsabilità dei miei errori", ha messo in evidenza ancora. L'8 novembre scorso, Huang si era già scusato con i propri dipendenti per l'infedeltà coniugale: "So che delle scuse non possono cancellare ciò che ho fatto", ha detto. "Spero che la nostra famiglia riesca a ricomporsi e che, col tempo, io possa riconquistare la vostra fiducia".
L'audizione
Intanto, dopo il recente polverone, lo stesso Huang sarà sentito alla Camera Usa il primo dicembre e la sua audizione sarà trascritta. Il giorno successivo sarà la volta del Congresso. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.
La presa di posizione dei repubblicani
I repubblicani in Congresso hanno già criticato l'idea di un ritorno di Huang alla guida di Nvidia, appoggiata invece da Donald Trump. "È un'idea pessima", ha commentato il senatore conservatore John Curtis. "Non è sesso e spie, lo scandalo si basa sul dare i gioielli della nostra corona tecnologica ai nostri avversari", ha riferito invece il senatore John Cornyn. "Il presidente ha diritto alla sua opinione. Ma fatemi dire che se il consiglio di amministrazione di Nvidia decidesse di farlo tornare, allora farebbe bene ad aumentare la copertura assicurativa dei suoi direttori perché ci sono azionisti che hanno già fatto causa", è il pensiero del senatore John Kennedy. La presa di posizione dei repubblicani, di fatto, rappresenta una rottura con la Casa Bianca e sottolinea l'intenzione del Congresso di rafforzare i limiti all'export dei semiconduttori Nvidia e il loro scetticismo nei confronti del segretario al Commercio Howard Lutnick, accusato di non aver fatto rispettare i paletti che sono stati imposti.
L'indagine interna
Nvida ha già deciso di aprire un’indagine interna sullo stesso Huang. Il suo co-fondatore e amministratore delegato era finito al centro di una complessa storia di spionaggio, relazioni e tradimenti sullo sfondo della corsa all’intelligenza artificiale e del rapporto Cina-Usa. La vicenda è emersa per la prima volta a fine ottobre, quando il New York Times ha rivelato in una inchiesta esclusiva che Huang era finito nelle mire di una presunta spia cinese. Nel dettaglio, avrebbe intrecciato uno stretto rapporto con una cittadina della Cina e acquirente di chip, che secondo le autorità degli Stati Uniti stava raccogliendo intelligence per Pechino. Il legame di Huang con la donna, di nome Alice Huang, è diventato oggetto di attenzione da parte del governo statunitense e la scoperta ha sollevato preoccupazioni, dato che Huang è un alleato del presidente Trump.
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