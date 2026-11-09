Usa, repubblicano Massie formalizza mozione per impeachment Hegseth

Thomas Massie, deputato repubblicano, ha formalizzato alla Camera una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth. La votazione dovrebbe svolgersi entro mercoledì. Massie ha presentato la mozione alla ripresa dei lavori del Congresso statunitense, dopo le elezioni di metà mandato che hanno segnato la vittoria dei democratici sui repubblicani del presidente Donald Trump. Il deputato repubblicano del Kentucky, uno dei più critici verso il tycoon, ha presentato contro Hegseth otto capi d’accusa che imputano al segretario alla Difesa "gravi reati e illeciti", tra cui l'aver avviato senza l'autorizzazione del Congresso una guerra contro l'Iran. Hegseth ha ribadito di non essere preoccupato e che se tornasse indietro rifarebbe tutto come prima ( GUERRA IRAN, GLI AGGIORNAMENTI ).

La mozione dovrebbe essere votata già entro questa settimana. Fonti interne sia repubblicane sia democratiche hanno spiegato che esiste una reale possibilità che l'impeachment contro il capo del Pentagono venga approvato alla Camera, dove basta una maggioranza semplice, ma è improbabile che passi al Senato (dove servono i due terzi dei voti). Gli otto articoli presentati da Massie accusano il segretario alla Difesa di "gravi reati e illeciti", tra cui l'aver avviato senza l'autorizzazione del Congresso una guerra contro l'Iran e l'aver causato la morte di centinaia di civili nel corso di attacchi condotti via mare contro presunti trafficanti di droga nei Caraibi. Hegseth è anche accusato di ritorsione nei confronti del senatore democratico Mark Kelly e di sequestro di persona dell'ex leader venezuelano Nicolás Maduro nell'operazione 'Absolute Resolve''.

La mozione di Massie

Secondo i media internazionali, Massie ha spinto per una votazione prima che col nuovo anno i democratici prendano il controllo di Camera e Senato perché vorrebbe spingere Trump a licenziare Hegseth. Anche in caso di approvazione alla Camera, come detto, per la destituzione formale di Hegseth ci vorrebbe un processo e una maggioranza dei due terzi al Senato e al momento questo scenario è considerato molto improbabile. Potrebbe darsi, però, che Trump licenzi il suo segretario alla Difesa prima di arrivare all'impeachment e prima che col nuovo anno i dem prendano il controllo del Congresso. Fino ad oggi, comunque, Trump ha continuato a difenderlo pubblicamente ma il tycoon non è nuovo a improvvise giravolte nei confronti dei suoi alleati e consiglieri.

Le reazioni

Il segretario di stato Marco Rubio è stato tra i primi a commentare tra i repubblicani: “La procedura di impeachment contro Hegseth è ingiusta, è un grande professionista", ha detto a margine del G7 di Parigi. Il leader dei dem Hakeem Jeffries, invece, si è dichiarato "assolutamente favorevole" alla risoluzione. Molti repubblicani sono furiosi con Hegseth, ritenuto responsabile della pesante sconfitta del partito alle elezioni e principale bersaglio del dopo midterm insieme a Elon Musk.