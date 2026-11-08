Strage a Cracovia, due giorni di lutto nazionale in Polonia

Polonia ancora sotto shock dopo gli spari sulla folla a Cracovia da parte di un 25enne estremista . Sei persone sono morte, almeno 15 sono rimaste ferite. A casa del killer trovati altri tre corpi: il padre di 53 anni, la madre di 52 anni e la sorella di 20. Come spiegato dalla polizia, le vittime presentavano ferite da arma da fuoco. Tra i colpiti anche due agenti di polizia accorsi sul luogo della sparatoria: le loro condizioni sono stabili, ma restano in pericolo di vita. Cominciati i due giorni di lutto nazionale.

Nel pomeriggio di sabato 7 novembre, il 25enne estremista è entrato in Piazza del Mercato a Cracovia a bordo di un'auto piena di munizioni e, dopo aver sparato contro dei pedoni in via Slawkowska, si è diretto verso la zona tra le vie Dietla e Stradomia. Lungo il percorso, ha sparato contro un tram in Piazza di Ognissanti. Secondo quanto raccolto dalla polizia, durante l'attacco l'uomo indossava un'uniforme militare e ha sparato con un fucile AR-15, arma molto diffusa tra i tiratori.

L'appello a donare il sangue per il "poliziotto eroe"

Appello del ministro della Giustizia Waldemar Zurek per la donazione di sangue a favore del "poliziotto eroe" che ha fermato l'attentatore. "L'agente ha affrontato senza esitazione un aggressore armato, sta lottando per la vita in ospedale. Ha un polmone compromesso e ha bisogno di ogni singola goccia di sangue. È necessario sangue di gruppo AB Rh+", ha affermato Zurek su X. Ferito anche un altro agente, che con il collega ha arrestato l'attentatore. "Se non fosse stato per loro, il bilancio delle vittime del massacro avvenuto a Cracovia sarebbe stato inimmaginabile. Hanno affrontato un terrorista armato di un'arma automatica, hanno risposto al fuoco e hanno fermato l'assassino facendo scudo con i propri corpi. Uno di loro sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, dopo essere stato colpito da tre proiettili; anche l'altro è rimasto ferito. Un eroismo senza confini", ha scritto Zurek sui social.

Le condizioni dei feriti

Il viceispettore Andrzej Fijolek, portavoce del capo della polizia polacca, ha dichiarato a TVN24 che le condizioni dei 15 feriti sono, per ora, stabili. Delle 5 persone ricoverate nell'Ospedale Universitario di Cracovia, tre sono gravi. Tra i feriti figurano cittadini del Regno Unito, del Portogallo, della Russia, della Germania e dell'Austria. Anche il killer, vivo, è rimasto gravemente ferito.