Polacco, 25 anni e in mimetica, cosa sappiamo del killer di Cracovia

L'uomo che ha ucciso sei persone nel cuore di Cracovia sabato pomeriggio è un cittadino polacco di 25 anni"affascinato da ideologie di estrema destra" che nutriva opinioni "molto radicali" e "ultranazionaliste". Il governo ha smentito che si tratti di un militare. Trovati tre corpi all'interno della sua abitazione: si tratta dei genitori e della sorella

Venticinque anni, originario del Voivodato di Świętokrzyskie, “affascinato dalle ideologie di estrema destra”, con opinioni "molto radicali" e "ultranazionaliste" e alla guida di una Subaru nera. A poche ore dalla sparatoria che ieri pomeriggio ha colpito il centro di Cracovia, emergono i primi dettagli sull’identità dell’attentatore. L'uomo è entrato in Piazza del Mercato a bordo di un’auto piena di munizione e, dopo aver sparato contro dei pedoni in via Sławkowska, si è diretto verso la zona tra le vie Dietla e Stradomia. Lungo il percorso, ha sparato contro un tram in Piazza di Ognissanti. Secondo la polizia, durante l'attacco l'uomo indossava un'uniforme militare e ha sparato con un fucile AR-15, un’arma molto diffusa tra i tiratori. Le informazioni trapelate pubblicamente, secondo cui l'attentatore sarebbe stato un soldato, sono state smentite dal Ministro della Difesa Nazionale, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nessun legame con l'ambiente militare

Il quotidiano "Echo Dnia" di Świętokrzyskie ha appurato che la famiglia del ventiquattrenne proviene dal comune di Waśniów e si era trasferita a Ostrowiec Świętokrzyski una dozzina di anni fa. Secondo le fonti del giornale, il padre dell'attentatore - un 52enne trovato cadavere in casa insieme alla moglie e all’altra figlia - era legalmente in possesso di 11 armi. "Un'ipotesi è che abbia preso l'arma dal padre, ma si tratta di conclusioni molto preliminari", ha dichiarato Marcin Kierwiński, Ministro degli Interni e dell'Amministrazione, in una conferenza stampa a Cracovia. "Potrebbe aver avuto idee ultranazionaliste, ma anche questa è un'ipotesi e non voglio sbilanciarmi troppo". Secondo quanto accertato dalla polizia, l'attentatore non aveva precedenti penali e, durante l'attacco, indossava un abbigliamento di tipo militare.